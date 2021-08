Tallinna vanalinn lõbustuspargina enam ei toimi

Uue ajastu vanalinna eesmärgiks on vanuseliselt ja sotsiaalset mitmekesine, u 5000 püsielanikuga asum, mida on tänasest vähemalt kaks korda rohkem. Kohaliku kogukonna toetus loob õige väärtuse elu- ja ärikeskkonna arengule. Püsielanikkonna drastiline vähenemine on märk sellest, et koroonaeelne linna juhtimine ja ettevõtlus olid seljaga kogukonna poole. Planeerimise võtmekohaks on püsielanikega kokkulepitud koormusega turism ja ööelu.