Mul on kolm last: Elen Lei (6), Aaden (4) ja ­Matten (7 k). Neist vanim hakkab tasapisi kooliealiseks saama ja kuulen ümbritsevailt tihti eelkooli­teemalisi arutelusid. Vanemad uurivad üksteiselt, kuhu eelkooli nad lapse panevad, aga mina hakkasin hoopis juurdlema: kui vajalik see on? Saavad lapsed ju niigi 12 aastat koolis käia ja pärast suure tõenäosusega kõrgemat haridust omandada. Lasteaed annab vägagi põhjaliku ettevalmistuse. Rääkimata sellest tööst, mida me ise kodus teeme.