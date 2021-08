Tallinna vanalinna päevade raames avatakse Hopneri majas näitus „Daugava — Läti saatuse jõgi“

Läti Itaalia Sõprade Selts loodi aastal 1934, kuid 1995. aastal sai sellest filmilavastaja Laima Žurgina ja Läti kultuuriladviku eestvedamisel Dante Alighieri Selts. Läti Dante Alighieri Selts ühendab rohkem kui 50 kultuuritegelast, kunstnikku ja huvilist ning edendab oma tegevuse kaudu avalikkuse huvi Itaalia kultuuri vastu, Itaalia ja Läti koostöö vorme ning kultuurialaste kogemuste ja vaadete vahetamist. Selts korraldab igakuiseid kohtumisi põnevate kogemustega inimestega, samuti kunsti ja sotsiaalseid küsimusi käsitlevaid loenguid. Dante Alighieri Selts asutas auhinna Aasta Suur Auhind, mida antakse välja Läti ja Itaalia omavahelisi kultuurisuhteid tugevdanud silmapaistvatele isikutele nii Lätist kui ka Itaaliast. Seltsi kuuluvad kunstnikud on Läti kultuurimaastikul aktiivsed nii loominguliselt kui ka professionaalselt. Nende huvi kultuuripärandi ja inimloomuse vastu ning Itaalia looduse ja linnade ilu imetlus kumavad selgelt läbi ka nende loomingus. Nad on osalenud arvukatel näitustel ja sümpoosionitel nii Lätis kui ka selle piiridest väljaspool ning nende teoseid on esitletud ka isikunäitustel. Seltsi korraldatud näitused on toimunud Krāslava Ajaloo- ja Kunstimuuseumis, Jūrmala Linnamuuseumis, Riia Väliskunsti Muuseumis, Stāmeriena rahvamajas, Sigulda kaunite kunstide koolis Valge Klaver, Läti Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus, Riia Keskraamatukogus, Gulbene raamatukogus, Riia Läti Seltsi hoones ja Daugava muuseumis Dole saarel.