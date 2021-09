Kümneid kordi kõrges palavikus

Muidu tervel Natanil (2) tekkis päev pärast teist sünnipäeva 39kraadine palavik, mis ei tahtnud palavikualandajatest hoolimata alla minna. Eveli (36), kes on teinud endale reegli, et hoiab last palavikuga kolm päeva kodus ja seejärel otsib vajaduse korral abi, läks neljandal päeval pojaga perearsti soovitusel EMOsse.

Veretest näitas, et Natanil on põletik. Köha-nohu ega muid haigusnähte lapsel polnud, kuid palavik püsis 38–39 kraadi juures. “Natan sai antibiootikume ja palavik läks lõpuks alla. Kokku kestis kõrge temperatuur viis-kuus päeva ja see oli päris hirmutav,” meenutab Eveli. Diagnoosiks sai Natan tol korral täpsustamata ägeda suulaemandlipõletiku.