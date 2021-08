Mulle kui vanalinna elanikule oleks meelepärane …

Laiast tänavast Viru tänavani ulatuv siil on aktiivsem kultuurielu poolest: muuseumid, kirikud, kontserdid, teater, galeriid, haridus, piiratud mahus hotelle, eliitrestoranid, mõned elitaarsed bürood. Arvestada tuleks ka sellega, et siinne elustiil on sootuks kiirem ja olmeliselt kitsam. Autod tuleks tänava asemel parkida kaugemal olevatesse parklatesse. Pika tänava ja Olevimäe vahel olev Roheline turg ei tohiks enam suviti muutuda õllekaks, see on piirkonna ainus korralik „kops”. Taastada võiks siia Toompealt, Nevski katedraali alla jäänud haljasalalt toodud purskkaevu ja korrastada ala lastele sobilikuks. Neil pole ju vanalinnas eriti palju kohti, kus olla. Piirkonna majadel on mitmeid meeleolukaid õuealasid. Mõnes neist praegu õlle- ja muu joomise võimalus. Aga miks ei võiks mõne maja elanikud luua mõnda kohta ka vanalinnas luusivate laste tarbeks toreda maailma? Praegu on lapsed vanalinna tulles oma vanemate käe otsas kohustusliku kaasaskantava varana. Aga huvi ja uudishimu vanalinna vastu tuleks neis TEKITADA. Vastasel juhul tulevad nad siia hilisematel aastatel ainult baari. Või midagi müüma-ostma.