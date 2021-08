Vastabiellunud Merlyn Uusküla: abielu on garantii, et keerulisel ajal ei minda kergekäeliselt lahku

"Kindlasti on abiellumine meie jaoks heas mõttes kohustus ja garantii, et kui elus peaks ette tulema keerulisi hetki, siis kergekäeliselt lahku ei lähe," usub paar.

Kihlumisele tagasi vaadates ütleb Marko: "Tundsin, et tahan enne abielu mingid asjad elus mehena paika saada. Selleks ajaks oli meil valmis saanud just meie ühine kodu, olin oma ettevõtted saanud hästi paika ja oli sündinud meie esimene ühine laps Ralf Hubert. Elu oli mõnusalt rahulikuks jäänud ja tundus, et on õige hetk astuda järgmine oluline samm elus ja paluda Merlyn endale naiseks."