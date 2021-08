Tallinna vanalinna päevade rahvakultuuriala pärimusküla pakub mitmekülgset programmi

Tallinna vanalinna päevade rahvakultuurialal Tornide väljakul on 13.–15. augustil avatud Eesti Folkloorinõukogu pärimusküla. Pärimuskülla on koondatud erinevaid tegevusi ja töötubasid, kus huvilised saavad ise tegevustes osaleda ja tutvuda pärimusega läbi isikliku kogemuse. Kaasatud on erinevaid käsitöömeistrid üle Eesti ja eraldi fookuse saab ka meeste käsitöö, mis on sel aastal Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu aastateema