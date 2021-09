Käime raamatukogus

Leelo Tungal

“Kas printsess peseb käsi?”



Tänapäev, 56 lk

Pean tunnistama, et meelitasin Kertut seda raamatut valima printsessipildiga kaanel. Olin silmanud seda raamatu­kogus mitmel korral ja iga kord tuli muie näole, sest meil on kodus printsess Kertu, kes üritab igal võimalusel mööda hiilida kätepesust. See ajab Uku lausa tigedaks. Raamatus olev luulevormis lugu printsessist on õpetlik, päeva­kajaline, naljakas ja naerutas meid pikalt. Nagu raamatu printsess, ei taha Kertu koledale prints Covidile musi anda ja on otsustanud üha tihedamini lõhnava seebi haarata. Tore oli, et vahelduseks saime lastega ägedat luuleraamatut lugeda. See vallandas neis sõnade­mängu mitmeks päevaks.