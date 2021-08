Tallinna vanalinn – kultuurimaastik nii kohalikule kui ka turistile

Samas on koroonaeelsetel aastatel olnud aina rohkem kuulda, et turistide vool vanalinnas on liiga domineerivaks paisunud ja et meidki on tabanud teinekord kruiiside tipphooajal overtourism-olukord. Koroonajärgse ajastu vanalinna tühjad tänavad ja väljasurnud ärid on jällegi teine äärmus.

Kogu maailmas käib praegu arutelu, kuidas praegust „turismivaest“ aega ära kasutada, et populaarseid turismisihtkohti ümber kujundada. Peame meiegi endale selle küsimuse esitama.

Kuidas kujundada tuleviku Tallinna vanalinna, kus tunneks end hästi nii kohalikud kui ka turistid?

Turismirahva ettepanekud



Vanalinn: sõbralik ja avatud kogukond nii kohalikule kui ka turistile

Tänapäeva turistid on eelkõige autentsete elamuste jahil, tahetakse näha päris elu. Lõbustuspargi tüüpi kunstlik vanalinn ei meeldi kellelegi, ei turistidele ega kohalikele. Seega meie unistuste vanalinn on eelkõige kenasti toimiv kohalik elu- ja ärikeskkond, kus kohalikud tunnevad end hästi, turistid on teretulnud ning turistide teekond läbi linnaruumi on korralikult planeeritud.

Kuidas seda saavutada? Eelkõige on vaja arendada teenuseid ja tegevusi, mis tooks kohaliku eesti külastaja vanalinna nautima kultuuri, sööki-jooki, vaba aega veetma, ostlema jne. Selleks, et vanalinnas oleks mõnusaid kohvikuid, galeriisid, õpitubasid ja teenuseid, oleks linnal vaja konkreetset seda lähenemist toetavat rendipindade strateegiat ning ka paremaid parkimisvõimalusi. Teine teema on vanalinna püsielanikkonna elukeskkonna teadlik arendamine, et vanalinn oleks ka elatav. Ja kolmandaks, turistide teekonna teadlik planeerimine linna ja turismiettevõtete koostöös.

Vanalinn kui elav kultuurimaastik