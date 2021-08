5 peamist väljakutset, millega esmakordselt emaks saanud naised rinda pistavad

LOE KA: SUUR RAHASPIKKER | Kõik, mida pead teadma sünnitus- ja vanemahüvitisest: loe ja ära jää ilma ühestki eurost

Esmakordselt emaks saamine võib nii mõnegi naise jaoks kirjeldamatult stressirohke olla. Isadel on emarollist küll mingisugune aim, kuid tegelikult ei saagi nad täpselt mõista, mis tunne see on. Maailma terviseorganisatsiooni andmetel võib lausa umbes kakskümmend protsenti värsketest emadest sünnitusjärgset depressiooni kogeda. Kehas leviv hormoonide tulv koos uute stressiteguritega naise elus võib tunduda täiesti üle jõu käiv. Siin on viis kõige olulisemat väljakutset, millega uued emad silmitsi seisavad ja nõuanded nendega toimetulemiseks.