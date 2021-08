Tema eksperimendid olid sageli ebaeetilised ja šokeerivalt julmad, kuid need paljastasid põhitõed, mis on mõjutanud meie arusaamu lapse arengust tänaseni.

Paljud armastuse teooriad on keskendunud ideele, et varaseim kiindumus ema ja lapse vahel on viimase jaoks vahend. 20. sajandi esimesel poolel arvasid paljud psühholoogid, et laste vastu kiindumuse näitamine on pelgalt sentimentaalne žest, mis ei teeni tegelikult mingit olulist eesmärki. Paljude tolleaegsete mõtlejate sõnul levitas kiindumus ainult haigusi ja tõi täiskasvanutele kaasa psühholoogilisi probleeme. "Kui teil on tahtmine oma last paitada, siis pidage meeles, et emaarmastus on ohtlik instrument,"