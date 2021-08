Pööraselt naljakas! Kuidas me kaks põlist pealinnatüdrukut maaeluga tutvuma saatsime

Millised on kanamunad? Kuidas anda veisele leiba? Mida söövad jänesed? Kas heina saab korjata ka ilma kinnasteta? Need on mõned paljudest küsimustest, mis linnalapsel maale sattudes tekkida võivad.



