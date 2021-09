Sinust saab viimase peal äge laps

Tänavune suvi oli teie jaoks täitsa teistmoodi.



Signet: Väga teistmoodi, minu elu on ikka palju muutunud! Olen nüüd kodune ema. Natuke on harjumatu, tunnen puudust inimestega suhtlemisest. Kuna beebil olid algul tohutud gaasivalud, ei julgenud temaga eriti kuskil käia. Aga nüüd vaikselt harjutame ja käime ka tasapisi külas, et rutiinist välja saada.

Erlend: Vastutus on tekkinud. Ma ei saa hilja tulla ega tahagi – kibelen kiiremini koju tüdrukute juurde. Signet on hästi tubli, tegeleb lapsega, mina üritan maja kõpitseda ja korras hoida. Beebi sünd muutis mu mõttemaailma. Temast peab saama ju äge, viimase peal laps! Tahan lasta tal tulevikus igasuguste ägedate asjade ja inimestega tutvuda, siis vaatame, mille vastu tal huvi on.