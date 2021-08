GALERII | Tallinna vanalinna päevad – Edgar Valteri näitus Pikas Jalas

Edgar Valter (21. september 1929 Tallinn – 4. märts 2006 Tartu) oli eesti kirjanik, karikaturist ja kunstnik. Ta on raamatuid illustreerides andnud välimuse sellistele tegelaskujudele nagu Krõll, naksitrallid, Sipsik ja Kunksmoor. Vabakutselise kunstnikuna illustreeris ta umbes 250 raamatut, enamik neist lasteraamatud. Tema karikatuure on avaldanud paljud ajakirjad ja ajalehed. Esimene karikatuur ilmus 1944. aastal Õhtulehes, ajakirjas Pikker selle ilmumisest alates (1957) oli selle väljaande pidev kaastöötaja. Edgar Valter on teinud kaastööd ka ajakirjadele Hea Laps, Täheke ja Pioneer.