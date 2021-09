LapsehooldusPUHKUS?!

Raplamaal elaval Kellil (39) ja Mihklil (42) on kolm last: poeg Markus (15) ning kaks riburada sündinud tütart Annabel (3) ja Katriin (1 a 3 k). Kelli kahe viimase sünnituse vahel logistikutööle ei naasnud. Kui ühe põnniga oli üle pika aja beebindusse sukelduda mõnus, siis pesamuna sündides sai ta aru, et tunneb iga päevaga aina enam puudust oma ajast.

“Kaks pisikest korraga võtavad korralikult läbi. Tunnen tihti, et olen väga väsinud ja kõigest tüdinud,” tunnistab Kelli. Ta sooviks, et saaks õhtuti end tunniks-paariks emarollist välja lülitada või vähemalt kohustusi jagada. Mees ei mõista seda. Mihkel on kõik kolm aastat oma mehaanikutööd jätkanud. Töölt tulles on ta kurnatud ja tahaks hoopis diivanile visata, et päevast puhata.