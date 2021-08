1. Lapsed peavad magama oma voodis

Muidugi on see armas, kui pisikesed igal õhtul teie magamistuppa hellust saama tulevad. Lapsi on väga raske enda juurest ära saata - nii tore on ju nendega kaisutada! Samas ei tohiks unustada, et ka oma partneri kaissu võtmine on tähtis.

Veelgi olulisem on see, et lapsed peavad õppima ise magama jääma ja saama iseseisvaks. Aidake oma lastel omaette magamisega kohaneda, tehes sellest tõeline maiuspala. Ostke neile spetsiaalsed linad nende lemmikfilmi kangelastega, hankige neile