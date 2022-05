Me kõik anname emade ja lapsevanematena oma parima, et oma lapsi kasvamisel toetada. Astroloogia kohaselt on aga igal tähemärgil ning igal emal ka oma ainulaadne lähenemine lapsevanemaks olemisele ning oma erilised tugevused ja veidrused. Vaata lähemalt, kas sinu tähemärgi kirjeldus suudab sinu emaksolemise omapärasid selgitada!