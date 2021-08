Tähemärkide paremusjärjestus: just nemad on kõige suurepärasemad emad

Minu ema rõhutas selliseid asju nagu iseseisvus ja enda eest vastutamine - väärtuslikud tööriistad eluks, kuid need ei loonud meie vahel emotsionaalset sidet.

Muidugi on igasugused pingeread põnevad, kuid tegelikult on igal tähemärgil ning igal emal oma ainulaadne kasvatusstiil ja erilised võimed emaksolemisel. Ja astroloogia võib vaid välja tuua parimad võimalikud omadused, mis kellelgi lastekasvatamisel on.

Emad teevad kõvasti tööd, et oma lapsi õigesti kasvatada. Paljud neist on üksikemad ja kuigi neil näib olevat kahekordne töö, teevad nad seda suurepäraselt.

Lapsevanemaks olemine on kurnav, ent annab nii palju vastu. On ka hetki, mil vanemad vajavad puhkust. Lapsevanem peab siiski alati pakkuma peavarju, toitu, armastust ja võimalusi kasvamiseks. See on raske töö ja mitte igaüks ei suuda sellega toime tulla.

Just need on konkreetsete tähemärkide suurimad voorused ja puudused: