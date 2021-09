Kairi: meie piigal Eliisel (6) oli väga suur hirm koerte ees.



Eliise hirm tekkis äkitselt. Ta oli viiene, kui läksime külla mu sõbrannale, kellel on pisike Yorkshire’i terjer. Olime tal ka varem külas käinud ja muret polnud. Sel korral aga hakkas Eliise siis, kui koer ligi sattus, karjuma ja peagi hüsteeriliselt nutma. Arvasin, et tegu on ühekordse ehmatusega, sest koer kippus limpsima. Paraku läks edaspidi hullemaks – laps keeldus minemast ükskõik kuhu, kus oli koer.