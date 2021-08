Psühholoog: mida teha, kui eesootavat koolirõõmu asendab koolimure?

Suvi hakkab läbi saama. Palju toredaid seiklusi on seljataga, maad on võtmas värske elevus uute alguste ees. Olgu selleks siis lasteaia- või koolitee, päris värske algus uues rühmas, klassis, uute õpetajate ja kaaslaste seltsis või taaskohtumine juba vanade seltsilistega. Kuidas toetada last, nii et kooli või lasteaeda minek tekitaks rõõmu, mitte hirmu ja ärevust?