Marian & Merlin (6)



Kaksikud õed on Tartu Hansa kooli 1. klassi alustades veel viimaseid päevi kuuesed. Õed on oma eelistustelt väga erinevad – Marian armastab sinist, kannab enamasti pükse ja ootab väga matemaatikatunde. Merlini lemmikvärv on roosa, ta eelistab kleite ja ootab muusikatunde.