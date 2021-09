Paide Hammerbecki põhikooli 3. klassi “hüpanud” pinginaabrid Erik ja Karel Otto said suurteks sõpradeks juba lasteaias. Tallinna Südalinna kooli tüdrukud Elli Sofia ja Linda Mii said parimateks sõpradeks juba kolmeaastaselt Luha lasteaias. Pere ja Kodu lõbusast pildiseeriast näed pinginaabreid ja parimaid sõpru, kes juba praegu on olnud pikemat aega sõbrad kui nii mõnedki täiskasvanud