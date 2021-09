Kohtume Sandraga (34) siis, kui pöörane suvekuumus on järsult lahkunud, tuuleiil sasib juukseid ja õhk lõhnab sügise järele. Sandra seisab täiesti uue eluetapi lävel. “Mina olin see inimene, kes 12 aastat väitis surmkindlalt, et rohkem ei kavatse ma ühtegi last saada, aga siin me oleme,” naerab ta, lükates kärus väikest Kendrickut (2 k).

"Esimese sünnitusega olin sünnitusmajas 15 tundi ja seal juhtus kõik, mis juhtuda sai. Mul tekkisid rebendid, tehti nii sisemised kui ka välimised õmblused. Taastumine võttis pikalt aega, mitu kuud polnud võimalik istuda ega astuda. See kokku oli traumaatiline kogemus.” Kohutav füüsiline enesetunne ja võrdlemisi õrn vanus lükkasid Sandra sünnitusjärgsesse depressiooni