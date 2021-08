Maria blogi: kardan, et ka laps saab koolis osa sellest kiusust ja pahatahtlikkusest, millest mina omal ajal

Saigi sõidetud rõõmsalt ühte meie kandi suurimasse kaubanduskeskusesse ja riideid valitud, koolikott ostetud. Pean ütlema, et ma ei saa aru, milleks see nutt ja hala, et esimesse klassi minek on kulukas. Laps on mul iga aasta visanud mõnuga pikkust ja seega on alati tulnud välja vahetada kogu garderoobitäis riideid. Uued püksid, pluusid, joped, kombekad ja jalanõud.

Ka lasteaeda oli vaja sisejalanõusid ja muud. Võib öelda, et erandina pole lasteaeda kunagi vaja olnud mingeid spetsiaalseid spordiriideid, küll aga kooli, ja koolikott tuli samuti osta. Lasteaias on enam-vähem kogu vajalik käsitöökraam olemas olnud, kooli jaoks tuli see ise osta.

Kõik kulud kokku läksid 230 eurot, millest siis 100 moodustas koolikott ja ülejäänud 130 eurot jagunes 99% ulatuses riiete ja jalanõude ning koolikotti minevate asjade vahel. Arvestades seda, et linn toetab koolialguse puhul rahaliselt, siis lõpuks on omakulu siiski alla 200 euro. Saan aru, et kõikidel ei ole võimalik sellist raha välja käia, aga samas on ju pikalt ette teada, et laps kooliteed alustab ning seega on võimalik iga kuu natukene kõrvale panna.

Arvestades seda, et 15 eurot kulus kõiksugu vihikute, värvide, pliiatsite ja muu kraami peale, siis kõik see muu kulu riietele oleks nagunii tulnud teha, sest laps kasvas ka tänavu ligemale seitse sentimeetrit ja seega jäid kapis olevad riided väikseks. Ostmata on vaid külmema aja jope ja talvejalanõud, aga reaalselt nendega üldse ei põle ja ostan selle kraami siis, kui ilm sealmaal.