Kooliks valmis? Viis poodi, kust leida kõik vajalik koolilapsele

Valikus on üle 14 000 toote, nende hulgas nii oma toodetud kui ka tuntud välismaiste brändide tooteid. Faber-Castell , Edding , Cello , Deli , Moleskine , Belmil , Parker , Sharp , Pilot , Schneider ning Eesti enda College ja Valemivihik on vaid väike osa pakutavast.

Charlot on parima valikuga kooli- ja käsitöötarvetele spetsialiseerunud jae- ja hulgimüüja Baltikumis. Ettevõtte südameasjaks on aastakümneid olnud korralikud kooli- ja kontorikaubad. Eestis on Charlotil 28 kauplus-kontorit ning esindatud ollakse pea kõigis maakondades ja suuremates kaubanduskeskustes . Charlotis teatakse, et veelgi olulisem on tarbijate jaoks asjatundlik teenindus ja hea valik ning mitte ainult suve viimastel nädalatel, vaid aasta ringi ehk ajal, kui koolilaadad mujal hääbuvad.

Kooli algus on praeguseks ainult mõne nädala kaugusel ja viimaste nädalate ilmad annavad märku lähenevast sügisest. Käes on aeg, kus vanemad lastega ja vastupidi on poodides sagimas ning uusi kooliks vajaminevaid tooteid ja kaupu otsimas.

Nagu enne igat uut kooliaastat, on Büroomaailm taas muutunud Koolimaailmaks, kust leiab igas vanuses koolilapsele kõik vajaliku edukaks õppeaastaks. Lai valik koolikaupa suurepäraste pakkumistega on saadaval nii mugavas e-poes kui ka kauplustes Eesti suuremates linnades.

Friendsi kaubamärki kandvad pesu ja sokid on paljude Eesti tarbijate eelistatuim valik. Rohkem kui 27-aastane kogemus tootearenduses ja kompromissitu tähelepanu kvaliteedile on üheks põhjuseks, miks Friendsi brändiga tooted on üha rohkemate tarbijate eelistus nii Eestis kui ka paljudes välisriikides. Täiendavat infot ettevõtte tegevusest, keskkonnahoiu põhimõtetest ja tootekollektsioonidest leiad kodulehelt .

Loomulikult aitab heale tarbimiskogemusele kaasa ka suurepärane materjalide kvaliteet ja vastupidavus, toodete eeskujulik istuvus ja mugavus ning väga mõistlik hinnatase. Lastevanemate jaoks on mõistagi oluline toodete ohutus ja sellekohase kindlustunde annab teadmine, et kogu Friendsi pesu ja kõik sokid on arendatud vastavalt Oeko-Tex 100 standardi nõuetele.

Tihti on Friendsi toodetest kujunenud laste lemmikud, mida nad ikka ja jälle eelistavad. Kui lastele tooted meeldivad, siis on ka lapsevanematel põhjust rahul olla ning seetõttu on Friendsi pesu ja sokid saanud paljude Eesti ning välisriikide perede lemmikuteks.

Kooliealiste laste pesu ja sokid on vahvas disanikeeles ning mõistagi valmistatud Friendsi kõrgetele kvaliteedi- ja mugavusnõuetele vastavalt. Poistele on saadaval nii aluspüksid, bokserid kui ka alussärgid. Tüdrukute aluspesu kollektsioonist leiab nii aluspüksid, bokserid, topid, rinnahoidjad kui ka alussärgid.

Väiksematele lastele on saadaval mängulisemate disainidega aluspesu ja sokid. Nõutud on Friendsi rõõmsavärvilised ja kvaliteetsed laste sokid, sealhulgas pidursokid, mille kandmist siseruumides soovitavad ka paljud lasteasutused.

Büroomaailmast leiab ka kõige täpsemate soovidega laps endale koolivarustuse, sest esindatud on üle 100 erineva mudeli seljakotte ja pinaleid ning üle 500 erineva vihiku ja kaustiku! Loomulikult leiab sealt ka kõik kunstitarbed, õppevahendid ja õpikute kaaned. Lisaks on saadaval lai valik ergonoomilisi ranitsaid, mis tugeva põhja- ja seljaosaga toetavad lapse selga ning muudavad raske koti kandmise kergemaks.

Kui aga planeerite mahukamaid koolioste, siis Büroomaailmast leiab ka kogu vajamineva koolimööbli lapse toa sisustamiseks ja suure hulga digitooteid kõrvaklappidest sülearvutiteni. Nutikatele õppuritele on valikus näiteks ka Oxford Touch kaustikud, millega saab märkmeid salvestada, korrastada ja jagada äpis.

Kui nii mõnigi noor ei pruugi olla kooli algusest väga vaimustatud, siis Büroomaailmaga võib saada lapse silmad särama! Ostes kuni viienda septembrini 30 euro eest koolikaupa, võib iganädalase loosiga võita PlayStation 5!

Jälgi ka Büroomaailma Facebooki lehte, et olla kursis parimate pakkumistega!

Eesti suurimast jalatsipoest WeekendShoes.ee saab mitu kärbest ühe hoobiga

Väga esindusliku valikuga üllatab ka Eesti suurim jalatsipood WeekendShoes.ee. Jalatsikeskse nime taga on peidus aga hoopis rohkem. Nimelt leiate WeekendShoesi e-poest küll Eesti suurima valiku lastejalatseid, aga ka -riideid ja koolikotte sellistelt kaubamärkidelt nagu Nike, Adidas, Puma, Fila, Vans, Name IT, Guess ning teisteltki tuntud brändidelt.

Lastele on valikus koguni üle 3000 erineva toote, enam kui 50 parimalt brändilt. Nike, Adidase ja Puma koolijalatsite hinnad algavad 25 eurost, koolikotid 16 eurost, Name IT-i pusad ja püksid 12 eurost.

Kõiki tooteid on võimalik osta e-poest või tellida KLIKI & PROOVI teenusega tasuta proovimiseks lähimasse WeekendShoesi tavapoodi, mida on üle Eesti 12. See on eriti hea valik sellisel juhul, kui ei ole oma ostus või suuruses päris lõpuni kindel.

Kaupade tarneaeg on e-poes üks-kaks tööpäeva, toodete tagastamine ja vahetamine tasuta.

Vaata lähemalt WeekendShoes.ee kodulehelt.

Riided-jalanõud ikka N.Trendist

Suvi on üllatusrohke aeg. Sageli üllatab pikk suvepuhkus ka sellega, kui palju on võimeline üks koolilaps vahepeal pikkust viskama. Nii võib juhtuda, et kevadel veel ideaalselt istunud rõivad ei lähe sügisel enam kuidagi selga. Pole hullu! N.Trendist leiab moodsaid rõivaid ja jalanõusid väga taskukohaste hindadega. Eriti lai on just sealne lasterõivaste sortiment, aga esindusliku valiku riideid leiab ka emadele-isadele. See tähendab ainult üht – N.Trendist leiab oma garderoobi täiendust iga pereliige, mis teeb sellest vahva perepoe.

Valikus on Lenne, Huppa, Mayoral, Vans, Jack & Jones Junior, Only Kids ja nüüd ka suur valik Guessi tooteid lastele. Eriline tähelepanu on praegu suunatud just laste kooliriietele ja -jalatsitele. Mis eriti vahva – veebipoest tellides on tarneaeg ainult üks-kaks tööpäeva.

Uudista lähemalt kodulehel ja Facebookis.