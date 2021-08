Marimekko tippjuht Kirsti Paakkanen räägib südantmurdvast valikust, mis tal tõelise armastuse ja lastetuse vahel teha tuli

Paar soovis kogu südamest last

Kirsti elulooraamatust tuleb välja, et tippjuhina on Kirsti küll tahtejõuline, ent ühe asja jaoks jäi sellest väheks. Noor abielupaar igatses hardalt last. Kuu kuu järel kogeti pettumust...

Kirsti otsustas minna viljatusravile ja pani abikaasa Jorma teadmata raha kõrvale, et saada võimalikult heal tasemel arsti juurde. Lastetuse põhjus selgub. Kirsti on põdenud kõrges palavikus sonides rasket kõhukelmepõletikku. Haigust on ravitud marjamürgistusena ja talle on tehtud maoloputus. Naistekliiniku professor Klaus Vara tegi Kirstile operatsiooni ja siirdas talle plastikust munajuha. Äsja Šveitsist saabunud Vara on seal uue meetodi omandanud. "Nüüd on teie rasestumine küll väga tõenäoline,“ kinnitas professor Vara Kirstile.

Algus oli paljutõotav. Kirsti kuupuhastus jäi hiljaks ja ta käis rasedustesti tegemas. Ta oli ostnud valge kapi, mille täitis beebiriietega.

Ühel laupäevaõhtul istuvad Kirsti ja Jorma kahekesi, teetassid käes, pikkade narmastega vaibal ja unistavad tulevikust: kas laps on poiss või tüdruk?