Selle spikri abil saad vaadata, mis spordiala su lapsele sobida võiks, ja näha, mis vanuses on seda trenni tark alustada ning kui palju see trenn maksab. Kui soovid, et laps jõuaks võistlussportija tasemele, tasub panna ta trenni kohe vanusekünnise ületamisel. Kui tahad, et laps lihtsalt sporti teeks, pole alustamisaeg tähtis. Küll tasub uurida konkreetselt treenerilt ja klubilt, mis suunitlusega nad on.