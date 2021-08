Koolitarkus ja rahatarkus – mida peaks meeles pidama?

Blogidest leiad häid nippe, kuidas rahaga seotud väljaminekuid planeerida ja milliseid rahatarkusi meeles pidada.

Credit24 turundusjuhi Annika Parmu sõnul tunnevad Eestimaa inimesed huvi rahatagavara vastu, et olla valmis ettenägematuteks kulutusteks kooli alguses. „Lapsevanemad teavad, kuidas septembri lähenemine rahakotile mõjub. Kuid samas on kool rõõmus algus, mis ei peaks tekitama stressi. Meie pakume oma klientidele erinevaid lisaraha võimalusi. Kõige populaarsem neist on Krediidikonto,“ tutvustas Parm.



Eelarve on mõistlik paika panna juba enne, kui poodi lähed või e-kauplusesse sisened. See on hea viis, kuidas vältida ebamõistlikku kulutamist. Samuti tee põhjalik ettevalmistus ja vii end kurssi kauplustes ja online-kanalites pakutavate pakkumistega. Jaga planeeritud ostud võimalusel mitme kuu peale. Rahaasjades on üks olulisemaid reegleid see, et väljaminekud ei tohiks olla suuremad kui sissetulekud. Loomulikult on hetki ja olukordi, mil sellest põhimõttest on keeruline kinni pidada. Eriti ettenägematute kulutuste korral, näiteks kui on vaja osta uus süle- või tahvelarvuti. Kui otsustad kasutada väikelaenu, siis jälgi tähelepanelikult, millised on sellega kaasnevad lisakulud lepingu- või kuutasu näol.

Hoidu varjatud tasudest. Credit24 populaarseim toode – Krediidikonto – on tasuta. See tähendab, et kui inimene end selle kasutajaks registreerib, ei maksa see midagi. Samuti puuduvad Krediidikontol igasugused kontohaldus-, lepingu- ja väljemaksetasud.

Investeeri või alusta säästmist kasvõi väikestest summadest. Aasta alguses Credit24 tehtud küsitlusest selgus, et 28% inimestest soovis uuel aastal senisest enam tegeleda säästmisega. Nii nagu 1. jaanuar, võib ka 1. september olla uute alguste aeg. Suured võidud saavad alguse väikestest. Uuri lisa, kuidas saaksid sina oma esimesed sammud säästmise ja investeerimise vallas teha.