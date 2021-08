VIDEO | Kolm väga erinevat ema mõtisklevad: millal on õige aeg panna laps lasteaeda? Kas ja miks on lasteaed lapsele vajalik?

"Minu jaoks ei ole lasteaed ainult lastehoiuteenust pakkuv asutus. Vaid see on koht, kus lapsed käivad omasugustega mängimas ja arenemas," avab Pere ja Kodu peatoimetaja Elin, kelle peres kasvab kolm last. Elini kolmanda lapsega jäi koduseks mees ja naine naases tööle. Kõik tema lapsed hakkasid käima sõimes 1,5-aastaselt. "Minu jaoks on oluline see, et saan ka ennast teostada samal ajal, kui olen ema."