Jeebus, meie laps läheb kooli!

Eks siin ole omad põhjused. Mul nimelt on kooliga seoses paras trauma. Ma salaja lootsin, et ehk Merimee jääb mingil kummalisel kombel lasteaeda kordama või tuleb vahepeal mõni uus seadus, mis soovitab lapsed alles 10aastaselt kooli panna. Aga tegelikult on hea meel ka, sest näen, et põnnist on piiga sirgunud. Kool ja uued semud annavad iseseisvust korralikult juurde. Pole pointi enda traumasid tema teadvusesse süstida.

Ma kasvasin väheke teises keskkonnas. Mõelge ise, mis juhtub väikse inimesega, kes on suved läbi palja tilliga Mowgli kombel mööda lõputuid kodumetsi ja põlde ringi kapanud. Kooli minnes lõigati täielik vabadus ära päevapealt.