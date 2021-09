Mul on selline reegel, et ühis­sõidukis või tänaval näiteks tööle jalutades ma telefoni ei näpi. Kui oled mind seda tegemas näinud, siis oli ilmselt tegu ühega kahest: a) see polnud mina või b) vaatasin Soome saarma Iivari videot kala söömisest ja see oli tol hetkel väga oluline teraapia.

Enne Tilda ja Taika emaks saamist olin ma üks nendest legendaarsetest inimestest, kes teadis täpselt, kuidas ta ei hakka liiga palju titesisu postitama. Õnneks pole mul probleemi arenemise ja uute rollide omandamisega ning olen nüüdseks täiesti häbematu beebi­postitaja! Minu üllatuseks ei toonudki selline muutus kaasa