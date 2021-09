Mul on selline reegel, et ühis­sõidukis või tänaval näiteks tööle jalutades ma telefoni ei näpi. Kui oled mind seda tegemas näinud, siis oli ilmselt tegu ühega kahest: a) see polnud mina või b) vaatasin Soome saarma Iivari videot kala söömisest ja see oli tol hetkel väga oluline teraapia.

Nii ma hiljuti sõitsingi trammis, seadmeid ei lapanud, vaatasin retroinimese kombel aknast välja, üritades samal ajal formuleerida lauseid selle kohta, milline reaalse elu paralleel vastab ühele Facebooki postitusele. Tingituna asjaolust, et saan sageli oma isiklikul küberseinal oma isiklikelt tuttavatelt oma isikliku mõtteavalduse kohta täiesti lampi negatiivset vastukaja, mis paneb mind tundma teatud kurbust ja ärevust.