Augusti teises pooles tähistab mu ema sünnipäeva. Lapsepõlves tähendas see minu jaoks selget piiri, mis andis teada peagi lõppevast suvest. Hoidsin igal aastal hinge kinni, et emale kingitud roosid, nelgid, gerberad ja liiliad pikalt vaasis vastu peaksid. Unistasin need tema elutoast kaasa haarata ja oma õpetajale viia. Oli nii lihtne noppida aiamaalt kimbuke astreid või üle pea taevasse kõrguvad gladioolid maha niita. Tahtsin väga millegi muuga klassiruumi siseneda.