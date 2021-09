1. Loomulikult peaks mitmekülgse toitumisega alustama maast madalast. Kui kooli­mineja menüü on siiski tasakaalust väljas, kas saan veel last ümber õpetada?



Nii kaua, kuni laps elab kodus, on võimalik teda heas suunas mõjutada. Lapse toitumisharjumusi ei saa aga muuta nii, et täna lükkad kõik seni menüüs olnud toidud kõrvale ja hakkad pakkuma uusi. On lapsi, kes ei söö hommikust. Kui harjutad lapse hommikul sööma, on see väga suur edasiminek: ta saab vajalikud toitained, mis aitavad koolis keskenduda. Vaata üle ka enda harjumused – laps käitub sinu eeskujul. Oluline on, et annaksid lapsele kodust kaasa normaalsed toitumisharjumused, millega ta läheb iseseisvasse ellu.