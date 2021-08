10 kuulsat ema, kes on eeskujuks naistele üle kogu maailma

Hoolimata sellest, et need naised on üle ilma kuulsad, ühendab neid ja miljoneid teisi emasid lapsevanemaroll. Me ju teame, et emad on rööprähklejatest superstaarid, kes pidevalt ennast ületavad ja kõigega hakkama saavad - olgu selleks Hollywoodi karjääri või pingelise lihttöö ühildamine pereeluga.

12