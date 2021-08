6-liikmelise pere reis Horvaatiasse: koroonatestid, autorent, rahvuspargid, toit, hinnad ja emotsioonid-äpardused

Otsustasime viimasel hetkel kogu perega suvelõpu Horvaatias veeta. Mina, mu abikaasa ja neli last. Soe maa, kus on madalad koroonanäitajad - ideaalne. Ning tõepoolest, suure perega reisides jagus elamusi ja õppetunde kogu raha eest. Panin kirja väiksemad ja suuremad vead, mida tegime, et teie neid kordama ei peaks.