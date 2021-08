Lapsevanemaid ja haridustegelasi oodatakse haridusinnovatsioonis kaasa rääkima

Haridusmaailm ei jää puutumata muutustest, mis ühiskonnas aset leiavad, seega on oluline, et muutuks ka viis, kuidas me uusi teadmisi omandame. EdTech Estonia haridusinnovatsiooni paneelis arutletaksegi selle üle, kuidas disainida digitaalseid õpikogemusi eesmärgipäraselt, mil moel kaasata nii lapsi kui noori uute õppekogemuste loomisse, millised lahendused toetavad praktikas nii õpetajaid kui õppijaid ja millist rolli mängib iduettevõtlus haridusmaastiku kujundamisel.