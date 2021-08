Ortopeed Rõivassepp: soov jäljendada kuulsusi rikub noorte jalgu

Rademari tootekoolitaja ja ultrajooksja Rain Seepõld on ortopeedi sõnadega 100% nõus – vabaajajalatsid pole spordi tegemiseks sobivad. Ta lisab omalt poolt, et kunagi ei tasu ka vabal ajal kasutatavate jalanõude omadusi alahinnata. „Tihti liigume neis ju suurema osa päevast. Mitmed brändid on pannud palju rõhku nii vabaajajalatsitele kui ka käimis- ja matkajalanõudele. Neis on omavahel ühendatud nii veekindlus, põrutust vähendav tald, head nakkuvust pakkuv alustald kui ka kena väljanägemine,“ ütleb ta.

Rõivassepp rõhutab, et igaks tegevuseks on ette nähtud omad jalanõud. Vabaajajalatsid näevad küll väga atraktiivsed välja, kuid pole mõeldud ega disainitud sportimiseks. „Vabaajajalatsid kipuvad olema liiga õhukese tallaga, mis ei toesta jalga piisavalt ning ei paku vajalikku kaitset põrutuste eest. Või on nad siis liiga paksu ja jäiga tallaga, mis ei võimalda pöial ja varvastel piisavas ulatuses liikuda.“ Selliste jalanõudega sportides võivad ortopeedi sõnul tagajärjeks olla jala-, sääre-, põlve- või puusavalud. Raskematel juhtudel võib kohata kamuutusi pöiavõlvides, häireid jalgade arengus, kuni erinevate deformatsioonideni välja.

Õigete jalanõude kandmine noores eas on aga kriitilise tähtsusega. „Sellel perioodil arenevad lõplikult välja meie luud ja liigesed. Teatavasti 25% inimese luudest paiknevad labajalgades. Muutused nende luude asendis annavad tooni kogu kehale – me ju liigume jalgadel. Kuna me viibime suurema osa päevast jalanõudes, siis on selge, et jalanõude valik on väga oluline jalgade arengu mõjutaja,“ selgitab ortopeed. Ta lisab, et kõige tundlikum aeg, mil jalad on eriti vastuvõtlikud probleemidele, on n-ö kasvuspurdi periood, mis jääb enamasti vahemikku 13­–15 eluaastat.

Dr Rõivassepa sõnul tuleb tema vastuvõtule palju inimesi, kelle kaebuste põhjuseks on valede jalanõude kandmine. Eriti suur on see probleem noorte seas ja ta peab peamiseks põhjuseks soovi jäljendada kuulsusi. „Sotsiaalmeedia kipub meie valikuid üha enam kontrollima ja vähem pööratakse tähelepanu jalgadest lähtuvatele vajadustele. Joondutakse mõne iidoli järgi ja valitakse jalats, mis kandjale ei sobi,“ ütleb ta.

Õige spordijalats tagab hea tervise

Õige varustus on oluline kõikidel spordialadel. Vahet pole kas tegemist on 45 minuti pikkuse kehalise kasvatuse tunni või pika jooksutrenniga. „Liikumisel teevad meie jalad läbi tuhandeid sarnaseid tsükleid ja on selge, et ka väiksemad kõrvalekalded jalgade töös ja biomehhaanikas võivad viia probleemide tekkeni,“ ütleb dr Rõivassepp.

Seega tuleb pöörata suurt tähelepanu jalatsitele, mida aktiivselt liikudes kannad. Arvesse tuleks võtta ka seda, et erinevatel spordialadel kehtivad jalanõude valikul erinevad kriteeriumid. Jooksujalats ei sobi näiteks tennise mängimiseks jne. Sportomedica ortopeed rõhutab, et kindlasti tuleb arvesse võtta oma jalgade eripärasid ja teha valik nendest lähtuvalt. „Põhjamaalaste jalg kipub olema laiem kui mõnel teisel ning meile tihtipeale ei sobi kitsama liistuga jalanõud. Varvastele peab jääma piisavalt ruumi, et liikumisel saaksid aktiveeruda ka väiksemad pöia lihased. Jalanõu peab olema mugav, toestama jalga piisavalt hästi, summutama jalgadele mõjuvat koormust ja selle juures pakkuma võimalikult kvaliteetset abi sportlike eesmärkide saavutamisel.“ Doktor lisab, et tema jaoks on kõige tähtsam kriteerium jalanõude valikul alati jalgade parem tervis, kõik muu on teisejärguline. Ta paneb kõigile südamele teha valik sellest lähtuvalt, eriti just laste puhul. „Lapsepõlves tehtud valikud võivad jääda mõjutama lapse tulevast elu,“ ütleb ta.

Rain palub samuti lastevanematel jälgida, mida nende pere noorimad sporti tehes kannavad. Ta usub, et suurim panus laste jalgade tervisesse on aga eeskuju. „Kui kanname ise õigeid jalanõusid, liigume piisavalt ning kaasame sellesse lapsi, siis areneb ka neis teadmine liikumise ja jalgade tervise osas.“ Ta rõhutab, et mitte keegi ei peaks kannatama ebamugavates jalanõudes liikumist. „Väiksest hõõrumisest võivad ajapikku saada tõsised probleemid, mis vanemas eas meie elukvaliteeti oluliselt vähendavad.“

Tootekoolitajana pöörab ta tähelepanu ka sellele, et jalanõusid valides tuleb arvestada seda, et iga bränd ja toode on unikaalsed ning tõde selgub vaid jalanõusid jalga proovides. Me kõik oleme erinevad ning jalatsid tuleb osta enda vajadustest lähtuvalt. Kuna jalanõud on ühed unikaalsemad ja tehnilisemad tooted spordipoes, siis soovitab Rain alati ka teenindaja käest nõu küsida. Seda nii suuruste kui ka alternatiivsete toodete osas. Lisaks sellele julgustab ta katsetama uusi brände. „Julgus proovida uusi brände ja tooteid tasub tervemate ja õnnelike jalgade näol ennast ära. Ehk leia omale see õige ja ära lepi keskpärasusega!“