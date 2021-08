Mida ütleksid inimesele, kes on valmis avama oma südame? Lastekodu lapsed on kõik veidi katki, võta päev korraga

Meile vastas mõnikümmend 12–18-aastast noort. Mis me teada saime? Et mõni laps tahab saada sotsiaaltöötajaks, teine päästjaks ja kolmas politseinikuks (tegelikult soovis viimast lausa neli last). Mõni laps unistas oma koerast või hobusest või maamajast, mõni inimeste elude päästmisest ning kolmas hoopis suureks ja iseseisvaks saamisest. Või siis õnnelikust tulevikust, mängukonsoolist, korralikult kooli lõpetamisest või edukast pesapallurikarjäärist. Ja need on vaid mõned killud – põhjalikumalt saab laste mõtetega tutvuda galeriis.