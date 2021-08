Julm saatuse löök: ta saatis oma naise ja lapsed viimast korda Afganistani. Nüüd ei saa ta neid sealt enam välja

Juulis lendas terve pere Afganistani, et külastada vanavanemaid ja sugulasi viimast korda enne USA vägede taandumist, juhuks kui Talibani tõttu ei õnnestuks neil oma lähedasi enam iialgi näha.

Mohammadi naine oli üles kasvanud 1990ndatel Talibani võimu all - ajal, mil haridus oli tütarlaste jaoks keelatud. Tema naine ei oska siiani oma emakeeles lugeda ega kirjutada.

Kõige raskemad on olnud telefonikõned lastega, kes oma emaga keldris peidus on. Ühel õhtul palus tema noorim poeg, et Mohammad neid päästaks. "Miks sa lennukit ei osta ja meid koju ei vii? Millal sa ostad selle lennuki?” küsis 4-aastane.

"Ta arvab, et olen lihtsalt otsustanud talle mitte järele minna," ütles Mohammad ohates. Ükskõik kui masendav see tema kui isa jaoks ka poleks, on see parem, kui rääkida lapsele ausalt ohust, mis teda ümbritseb, on mees veendunud. "Ütlesin oma pojale, et kogun praegu lennuki jaoks raha ja et annan neile teada, kui selle kokku saan."

Mitte ükski pere ei peaks läbi elama sellist õudust, nagu Mohammadi oma.