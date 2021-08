Ema meeleheitel: kui ta endale väikese õe sai, läksid asjad väga hulluks, vahepeal nutsin iga päev

Ta muutus lõpuks nii emotsionaalseks, et isegi korralekutsumine ajas teda marru. Ma arvan, et asja tegi raskemaks ka see, et Sipu ei oska end veel väga hästi väljendada. Seega tähendas see seda, et me oleme elanud viimased kuud väga närvilises õhkkonnas. Ütlen ausalt, et see kõik pani mu enda närvid väga tugevalt proovile, sest ei ole eriti kerge hommikust õhtuni kisa ja kära keskel olla, pidevalt kedagi korrale kutsuda, rahulikult seletada, miks mingid tegevused valed on jne. Ma väsisin lõpuks väga ära ja iga päev algas mõttega, et kuidas ma selle päeva nüüd üle elan ja minutite lugemisega, et Mürakas lõpuks koju tuleks. Minu peamine lohutaja oli see, et ma saan Sipu varsti lasteaeda saata ja ütlen ausalt - ma lausa elasin selle nimel. Aga olgu, pikk jutt, kehv jutt.