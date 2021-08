Olen madalam kui muru, hingan rahulikult, sest pean säästma jõudu oma lapse jaoks, et teda naeratusega julgustada ja tema hirme hajutada. Loodan, et õpetaja ei ilmu taas kaebuste nimekirjaga ja me saame lihtsalt koju minna.

Minu laps on ka hirmul

Ma ei tea, mida direktor sulle öelnud on, kui ta üldse on meie olukorda selgitanud. Mu pojal on autism ja ta ei suuda sündmusterohkes ja lärmakas klassiruumis toime tulla. Varem on ta laudu ja toole ümber pööranud. See on tema viis näidata, et tal on ebamugav. Kui nii juhtus, siis teised lapsed evakueeriti ruumist. Ma saan aru, et sinu laps oli hirmul. Ka minu laps tunneb hirmu, nii suurt, et ta ei suuda oma käitumist enam kontrollida.