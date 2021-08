Maria blogi: esimestest sammudest, koolist ja kummikutest! Laps läheb esimesse klassi ja seega lähen justkui ka mina kooli

Esimesed sammud

Suurimaks muutuseks elus on kindlasti pisema lapse käima hakkamine. Tal tuli see üle öö. Seisis korraga püsti ja juba järgmisel hetkel kõndiski mõned sammud. Nüüd liigub ta nii kiirelt ringi, et ma ei jõua alati isegi asju tema eest ära päästa.

Koos selle liikumisega on alanud uus liikumine meie kodus - kõik asjad, mis talle ohtlikud võivad olla, liiguvad nüüd kodus kõrgemale. Kuna ta on ka ronimisel osavamaks muutunud, siis on vahetanud asukohta näiteks toolid ja söögilaud. Eks mingi hetk see kõik kindlasti vaibub, aga seniks tuleb olla leidlik ja järele mõelda, kas lapse käeulatuses olevad asjad on talle ohutud.

Kool ja kummikud

Nüüd vihmaste ja jahedamate ilmade tulekuga olen avastanud, et pisema lapse garderoobis puuduvad vajalikud riided ja kummikud. Olen mõelnud, et peaks talle soetama fliisvoodriga kilepüksid, sest tavalistega on juba külm ja lisakiht seal kileriide all pole ka alati piisav. Suurema ajast mäletan, et fliisvoodriga esemed hoidsid lapse keha alati soojas.

Sama on ka kummikutega - tavalised kummikud sokiga on varsti juba liiga jahedad ja siis tuleb minna voodriga kummikute jahile. Hetkel mõtlen, kas tasub pisemale üldse eraldi talvesaapaid osta või tasuks uurida, kas äkki on tema suuruses kummikuid lambavillavoodriga.

Eelmine hooaeg kandis suurem selliseid ja jalad olid kogu aeg soojad, kahjuks on aga tema liikuvam laps ning seega hakkasid tal ka jalad sageli kummikutes higistama, mistõttu tuli sisusid iga õhtu kuivatada ja lõpuks need üldse ära visata.

Arvan, et pisem selleks ajaks nii liikuv veel pole, sest see stabiilsus liikumisel tekib ikka vanusega ja nüüd tuleb loodetavasti esimene lumi, millel ta ise kõndida saab. Võimalik aga on seegi, et äkki need kummikud jäävad väheliikuvale lapsele siiski liiga külmaks? Ilmselt on mõistlik osta ja vaadata ning vajadusel siis talvesaapad lisaks osta.

Sügise tulek on alati olnud müstiline nende värvide tõttu, aga seekord tunnen, et olen emotsioonidest laetud, sest esimene laps alustab kooliteed ja seega lähen justkui ka mina kooli. Loodan, et kõikide pisikeste kooli saatmine möödub lapsevanematele praegustest oludest hoolimata rahulikult.