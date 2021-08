Kätlin Rohilaid-Aljaste: kiusamine ei alga koolist, vaid ühiskonna väärtushinnangutest ja vaikivatest kokkulepetest

Rohilaid-Aljaste selgitab, et koolis on probleemiks, et kiusatakse reeglina neid, kes on erinevad. Lapsed kiusavad neid, kes erinevad, sest täiskasvanud kiusavad ka inimesi, kellega arvamused ei ühti või kes meie meelest teevad asju valesti. Me kiusame neid inimesi läbi meedia, halvustame sotsiaalmeedias, räägime taga ja alavääristame.

Rohilaid-Aljaste lisab, et viimased paar aastat on poliitkultuur teinud läbi suure languse. Riigikogu ja valitsuse liikmed solvavad üksteist.