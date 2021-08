KALKULAATOR! Uus beebi alla 3aastase vahega? Arvuta, kui palju sulle sünnitushüvitise kaotatud osast kompenseeritakse

Pane aga tähele! Sünnitushüvitisega on järjest laste puhul süsteem keerulisem ja vajab veidi süvenemist, et sa suurtest summadest ilma ei jääks.

Uue rasedus- ja sünnituspuhkuse eest makstakse sulle sünnitushüvitist esmalt vaid miinimummääras, kuna sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu sa vahepeal teeninud ei ole. See tähendab, et kuigi su vanemahüvitis võis olla näiteks 1500 eurot kuus, siis uue sünnituspuhkuse eest makstakse sulle ikkagi esmalt vaid 584 eurot kuus.

Kui laps sünnib, kompenseerib sotsiaalkindlustusamet sulle osaliselt selle vahe, mida miinimumsummas sünnitushüvitise pärast kaotasid. Osaliselt, sest kompenseeritakse vaid see osa, mis jääb pärast beebi sündi. See tähendab, et kui alustad sünnituspuhkust 70 päeva enne tähtaega ja laps sünnib õigeaegselt, kompenseeritakse sulle vanemahüvitisest ja miinimummääras sünnitushüvitisest vaid 70 päeva osa (140 – 70 = 70); kui jääd sünnituspuhkusele 30 päeva enne sünnitustähtaega ja laps sünnib õigel ajal, kompenseeritakse sulle 110 päeva osa.