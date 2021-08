Õiged vahetusjalatsid panevad laste silmad särama

Koolilapsed veedavad suurema osa ajast kivist ja betoonist põrandatel, seega võiksid koolis kasutatavad vahetusjalatsid olla tugevama ja vastupidavama tallaga, et jalad ei külmetaks ega saaks põrutada. Ideaalsed koolijalatsid on sandaalid, sest nende puhul on tagatud jala hingamine ja samas on nad piisavalt vastupidava välistallaga. Väga palju on räägitud, et jalatsite tallad peavad olema valged, et need ei määriks põrandaid. Tegelikult on olemas ka jalatseid, mille välistallad on n-ö non-marking ehk mis ei jäta jälgi. Tegemist küll musta värvi taldadega, kuid need on tehtud materjalist, mis ei eralda värvi (kõige tavalisem põrandate määrija on must kummitald). Seega tasub sandaale ostes uurida ka nende taldade kohta. Mittemääriva välistallaga sandaalid on meie valikus sandaalid Liiva, mille puhul on samuti saadaval erinevad värvitoonid: must, punane, beež või valge. Kes eelistaks lihtsalt jalgatorgatavaid mudeleid, siis ka neid on meie valikus mitmeid. Suurusest 35/36 algab sandaalimudel Meeliku, kus valikus samuti erinevaid põnevaid värve.