Lapsele ja vanemale mõeldud suhtluspäevik aitab peres usalduslikumat ja tähenduslikumat suhet luua

Koos joonistamine on loov ja rahustav tegevus mõlema jaoks. Kaasautor Kristi Jõeorg ütleb, et joonistamine on lapse jaoks üheks esmaseks eneseväljendusviisiks. See on spontaanne tegevus – mäng, põgenemine ja samal ajal vabadus, mis võimaldab väljendada oma soove, hirme ja tundeid. Nii saab laps laadida paberile enda sisemaailma. See on tema jaoks vabastav ja arendav.