Miks algavad koolitunnid ikka veel kell 8? Stressis ema: koolilt on alati sama vastus, et nii on alati olnud!

"Taas algas ärkamine keset pimedust ehk kell 6.15, et jõuda kell kaheksa algavatesse tundidesse. Kõik on väsinud juba ärgates, sest öö on liiga lühike, et välja puhata.Hommikul kell 6 tõusmine tähendab seda, et mu teismeline ja varateismeline peaks 20 voodis ja kell 21 juba unes olema. Ulmevaldkonda kuuluv mõte, kas pole?" kurdab kahe lapse ema Alice. "Iga hommik liigub koolide ja töökohtade poole sadu tuhandeid inimesi, kes rohkem või vähem unevõlas ja väsinud. Kas mitte ei näita uuringud, et väsinud inimene on liikluses sama ohtlik kui joobes juht?"

Psühholoogi sõnul on nii lapsed, teismelised kui ka täiskasvanud kroonilises unepuuduses ning eriti ei hiilga keegi ka sellega, et õhtuti aegsasti magama minna