HEA TEADA | Lapse areng esimesel kolmel eluaastal. Mis ajaks peaks mida oskama? Millal tuleks otsida abi?

8.–9. elukuul, kui beebi on käputamise selgeks saanud ja tema kehatüvelihased on juba nii tugevad, et jõuavad ennast ise istuma lükata, ongi käes kaua oodatud istumisaeg. Siin tuleb jälgida, et laps lükkaks ennast istuma läbi külgiste ja istuks jalad ees.