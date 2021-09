JÄLLE EI TAHA? Tee 7 lihtsa sammuga kindlaks, kas su laps on lihtsalt toiduga pirtsutaja või probleemne sööja

Käesoleva 7 sammu testi autoriks on Ameerika Ühendriikide tuntumaid lastearste Dr. Leah Alexander, kes nendib, et toiduga pirtsutamist esineb kõige sagedamini vanusevahemikus 15 kuud kuni 4 aastat. "Enamus episoode võib liigitada mudilaste tavapärase käitumise alla. Nad ei mõista veel näljatunnet, pisikesed kõhud saavad ruttu täis, tühjenevad veel rutem ning keha alles õpib saadud kaloreid lapse aktiivsusega ühte sammu käima. Lisaks on väikestel lastel alles välja arenemata maitsemeeled, mis eristavad vaid lihtsamaid maitseid nagu magus, soolane, hapu. Keerulisemaid maitsenüansse nad pelgavad ja väldivad," põhjendab Dr. Alexander. "Siit ka põhjus, miks mõni laps ei söö näiteks tomatit, teisele ei maitse kala, paprika või oliivid."

Justnimelt 4. eluaasta on toitumisspetsialistide sõnul märgilise tähendusega, mil liigne toiduga pirtsutamine võib lapse jätta ilma arenguks vajalikest toitanetest. "Siis hakkavad tekkima ülekaalulisuse ning suuhügieeni probleemid, kuna üle 4-aastastel kehva toitumisega lastel on liialt süsivesikurikas toidusedel ning neil on kujunenud harjumused näksimiseks. Selliste toitumisharjumustega lastele maitsevad enamasti vaid madala kiudainete ning kõrge rasvasisaldusega toidud ning tihtipeale on tegu pigem snäkkide kui korraliku sooja einega, mida laua taga noa ja kahvliga süüa."